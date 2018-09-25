Посол ЛАГ прокомментировал решение о поставке С-300 в Сирию
- РИА Новости
«Если они (С-300. — RT) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности», — сказал дипломат.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км, а также может поражать несколько воздушных целей.
В МИД России заявили, что поставки зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию не направлены против Израиля.