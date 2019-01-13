Во Франции два человека погибли при взрыве вызывающего лавину устройства

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Два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во французском департаменте Верхняя Савойя погибли из-за взрывного устройства, которое используется для спуска лавин.
Во Франции два человека погибли при взрыве вызывающего лавину устройства
  • Reuters

Как пишет издание Le Dauphine Libere, сотрудники использовали взрывчатку для того, чтобы спустить перед открытием склонов лавины, которые образовались из-за обильных осадков в Альпах.

Начато расследование, на месте работают полиция и спасатели.

Ранее в австрийских Альпах в результате схода лавины погибли три немецких лыжника, ещё один считается пропавшим без вести.

11 января сообщалось, что три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах.

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