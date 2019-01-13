Глава Минобороны Греции заявил о выходе его партии из правящей коалиции
- Reuters
Об этом сообщает издание Iefimerida.gr.
Он также заявил, что намерен уйти в отставку.
«Я встретился с премьер-министром. У нас была довольно долгая дискуссия... Вопрос о Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом», — сказал Камменос.
В июне 2018 года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.
Ранее стало известно, что премьер-министров Греции и Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2019 году.