Глава Минобороны Греции заявил о выходе его партии из правящей коалиции

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что его партия «Независимые греки» (АНЭЛ) выходит из правящей коалиции с партией СИРИЗА.

Об этом сообщает издание Iefimerida.gr.

Он также заявил, что намерен уйти в отставку.

«Я встретился с премьер-министром. У нас была довольно долгая дискуссия... Вопрос о Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом», — сказал Камменос.

В июне 2018 года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Ранее стало известно, что премьер-министров Греции и Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2019 году.