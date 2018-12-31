Ципрас пообещал, что 2019-й станет годом возрождения Греции
- Reuters
Об этом сообщает CNN Greece.
«И это логично, потому что это первый год после восьми лет, когда наша страна вышла из удушающего кольца меморандумов. Это первый новогодний день, когда мы можем сказать, что борьба и жертвы греческого народа не были напрасны», — заявил премьер.
В августе в Еврокомиссии отметили сложность экономической ситуации в Греции.
В июле еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в ходе встречи с Алексисом Ципрасом исключил возможность реализации четвёртой программы макроэкономической помощи Греции.