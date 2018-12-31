Ципрас пообещал, что 2019-й станет годом возрождения Греции

Короткая ссылка
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в новогоднем обращении заявил, что 2019 год станет годом возрождения страны и Греция никогда не вернётся «в тёмные дни меморандумов с кредиторами и политики затягивания поясов».
Ципрас пообещал, что 2019-й станет годом возрождения Греции
  • Reuters

Об этом сообщает CNN Greece.

«И это логично, потому что это первый год после восьми лет, когда наша страна вышла из удушающего кольца меморандумов. Это первый новогодний день, когда мы можем сказать, что борьба и жертвы греческого народа не были напрасны», — заявил премьер.

В августе в Еврокомиссии отметили сложность экономической ситуации в Греции.

В июле еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в ходе встречи с Алексисом Ципрасом исключил возможность реализации четвёртой программы макроэкономической помощи Греции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить