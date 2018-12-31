Ципрас пообещал, что 2019-й станет годом возрождения Греции

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в новогоднем обращении заявил, что 2019 год станет годом возрождения страны и Греция никогда не вернётся «в тёмные дни меморандумов с кредиторами и политики затягивания поясов».

Об этом сообщает CNN Greece.

«И это логично, потому что это первый год после восьми лет, когда наша страна вышла из удушающего кольца меморандумов. Это первый новогодний день, когда мы можем сказать, что борьба и жертвы греческого народа не были напрасны», — заявил премьер.

В августе в Еврокомиссии отметили сложность экономической ситуации в Греции.

В июле еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси в ходе встречи с Алексисом Ципрасом исключил возможность реализации четвёртой программы макроэкономической помощи Греции.