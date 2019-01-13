Эксперт объяснил сообщения о сокрытии Трампом подробностей своих встреч с Путиным

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп скрыл от администрации США подробности своих встреч с президентом России Владимиром Путиным.

«Если говорить о связи с событиями — это продолжение допроса бывшего сотрудника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который заявил о том, что он якобы передавал неким людям из России информацию о том, как шла избирательная кампания Трампа. Эту информацию трудно назвать подтверждающей некую глобальную связь трамповской кампании с Россией, соответственно, антитрамповские силы заинтересованы в том, чтобы усилить эффект показаний Манафорта», — полагает Бышок.

По словам эксперта, такая информация останется на уровне слухов и сплетен.

«Был или нет этот факт, я думаю, что мы узнаем, если будут привлечены к даче показаний непосредственно такие сотрудники, как переводчик, или кто-то ещё в администрации, кто отвечает за формальные истории, связанные с сохранением протоколов. Но поскольку импичмент сейчас — история под вопросом, всё это останется на уровне слухов и непроверенной информации... Антитрамповские силы никуда не делись, и никто не отказался от своих обвинений — они периодически всплывают», — заключил Бышок.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что американский лидер Дональд Трамп скрыл от администрации США подробности своих встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Так, по данным издания, Трамп после встречи с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, якобы забрал записи своего переводчика, «поручив лингвисту не обсуждать, что произошло, с другими должностными лицами администрации».