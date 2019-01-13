В палате представителей США проведут слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по переговорам американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте комитета.

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути», — приводится заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

По его словам, члены комитета проведут слушания, чтобы узнать, как «отношения Трампа с Путиным влияют на национальную безопасность США».

Ранее американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным.