В палате представителей США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Об этом сообщается на сайте комитета.
«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути», — приводится заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.
По его словам, члены комитета проведут слушания, чтобы узнать, как «отношения Трампа с Путиным влияют на национальную безопасность США».
Ранее американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным.