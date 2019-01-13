В палате представителей США проведут слушания по встречам Трампа и Путина

Короткая ссылка
Комитет палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по переговорам американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте комитета. 

«Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути», — приводится заявление сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

По его словам, члены комитета проведут слушания, чтобы узнать, как «отношения Трампа с Путиным влияют на национальную безопасность США».

Ранее американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить