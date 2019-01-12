NYT: ФБР заподозрило Трампа в «работе на Россию» после увольнения Коми

Федеральное бюро расследований США в 2017 году начало проверку, мог ли американский президент Дональд Трамп «работать на Москву» против интересов Вашингтона, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ФБР было сильно озабочено решением Трампа уволить экс-главу ведомства Джеймса Коми. Такой шаг президента стал поводом начать проверку, не попал ли глава Белого дома «под влияние России».

Кроме того, расследование также должно было выяснить, не является ли увольнение Коми актом воспрепятствования правосудию со стороны Трампа, подчёркивает газета.

Ранее Трамп заявил, что Джеймс Коми неоднократно лгал во время дачи показаний конгрессу.

7 декабря 2018 года Коми в закрытом режиме давал показания в сенате, в том числе и о событиях 2016-го. Также стало известно, что экс-глава ФБР рассказал, что в расследовании дела о «российском вмешательстве» в выборы в США изначально фигурировали четыре американца.