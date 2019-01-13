В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщается в пресс-релизе SDF.

Как заявляет SDF, у двоих из задержанных российское гражданство, у одного — турецкое и ещё один боевик является гражданином Афганистана.

По данным «Сирийских демократических сил», эта группа боевиков была дислоцирована с целью осуществить теракты в городе Ракка, где организовала террористические ячейки.

В октябре 2018 года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что проамериканские силы продолжают имитировать борьбу с группировкой ИГ на юге сирийской провинции Дейр эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.