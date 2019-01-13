На границе США и Мексики обнаружили туннель

На границе США и Мексики, недалеко от американского штата Аризона, обнаружили туннель.

Об этом информирует The Hill.

«Туннель, который, как подозревают мексиканские власти, использовался для перевозки наркотиков и людей через границу, был обнаружен на этой неделе возле Аризоны», — говорится в тексте.

По данным издания, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.