На границе США и Мексики обнаружили туннель

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На границе США и Мексики, недалеко от американского штата Аризона, обнаружили туннель.

Об этом информирует The Hill.

«Туннель, который, как подозревают мексиканские власти, использовался для перевозки наркотиков и людей через границу, был обнаружен на этой неделе возле Аризоны», — говорится в тексте.

По данным издания, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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