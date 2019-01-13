В Швеции в результате ДТП погибли шесть человек

В районе города Кируна на севере Швеции в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек. Об этом сообщила полиция страны.

«Полиция может сейчас подтвердить, что шесть человек погибли в дорожной аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу близ Кируны», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ведомства, все люди, которые находились «в попавшей в аварию машине приехали из страны, расположенной за пределами североевропейских стран», также в полиции сообщили, что они «все 1990-х годов рождения».

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что семья из России погибла в результате аварии с грузовиком в Финляндии.