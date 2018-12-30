Семья из России погибла в ДТП в Финляндии

Семья из России погибла в результате аварии с грузовиком в Финляндии. Инцидент произошёл в районе города Оулу 29 декабря.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на полицию Финляндии.

Как отмечается, в субботу днём автомобиль с россиянами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате произошедшего погибли двое взрослых в возрасте около 30 лет и ребёнок школьного возраста. Его обнаружили не сразу, а лишь после демонтажа автомобиля.

Издание отмечает, что российские власти проинформированы о произошедшем. В полиции не уточнили причину, по которой автомобиль с гражданами России мог выехать на встречную полосу, однако там подчеркнули, что дорога была скользкой. При этом осмотр показал, что зимние шины автомобиля были в хорошем состоянии, говорится в сообщении.

Ранее автомобиль с семью британскими туристами упал с моста в Исландии. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребёнок.