Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии
«Столкновение поезда и грузовика из Чехии произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией. Вагоны поезда после столкновения сошли с рельсов и упали набок», — приводит её слова Hlavne Spravy.
По предварительным данным, ранения различной тяжести получили шесть пассажиров поезда и водитель грузовика.
В настоящее время месте ЧП работают пожарные и полиция. Движение поездов и машин в районе аварии временно прекращено.
Ранее сообщалось, что на мосту в Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии.