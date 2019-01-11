Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии

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Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии. Об этом сообщила представитель управления пожарной охраны республики Катарина Крижанова.

«Столкновение поезда и грузовика из Чехии произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией​​​. Вагоны поезда после столкновения сошли с рельсов и упали набок», — приводит её слова Hlavne Spravy.

По предварительным данным, ранения различной тяжести получили шесть пассажиров поезда и водитель грузовика.

В настоящее время месте ЧП работают пожарные и полиция. Движение поездов и машин в районе аварии временно прекращено.

Ранее сообщалось, что на мосту в Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии.
 

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