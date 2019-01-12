Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника компании

Китайская компания Huawei уволила сотрудника, задержанного польскими властями по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает South Morning China со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, решение об увольнении было принято в связи с тем, что ситуация вокруг задержания может негативно повлиять на имидж Huawei.

Ранее стало известно о задержании в Польше гражданина Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и в работе на китайскую разведку.

Отмечалось, что задержанный является сотрудником польского отделения китайской компании Huawei.