Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника компании

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Китайская компания Huawei уволила сотрудника, задержанного польскими властями по подозрению в шпионаже.
Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника компании
  • Reuters

Об этом сообщает South Morning China со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, решение об увольнении было принято в связи с тем, что ситуация вокруг задержания может негативно повлиять на имидж Huawei.

Ранее стало известно о задержании в Польше гражданина Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и в работе на китайскую разведку.

Отмечалось, что задержанный является сотрудником польского отделения китайской компании Huawei.

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