Пекин выразил озабоченность в связи с арестом гражданина КНР в Польше

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Министерство иностранных дел Китая выразило озабоченность после ареста в Польше китайского гражданина по подозрению в шпионаже.
Пекин выразил озабоченность в связи с арестом гражданина КНР в Польше
  • ©Michal Fludra
  • globallookpress.com

«Китайская сторона выражает глубокую озабоченность в связи с этим. Мы призываем эту страну урегулировать вопрос в соответствии с законом, гарантировать законные права вовлечённого лица», — приводит заявление МИД Китая РИА Новости.

Ранее польский телеканал TVP сообщил, что власти страны задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и в работе на китайскую разведку.

Как отмечается, гражданин КНР является сотрудником польского отделения китайской компании Huawei.

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