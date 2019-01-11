Пекин выразил озабоченность в связи с арестом гражданина КНР в Польше
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- globallookpress.com
«Китайская сторона выражает глубокую озабоченность в связи с этим. Мы призываем эту страну урегулировать вопрос в соответствии с законом, гарантировать законные права вовлечённого лица», — приводит заявление МИД Китая РИА Новости.
Ранее польский телеканал TVP сообщил, что власти страны задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и в работе на китайскую разведку.
Как отмечается, гражданин КНР является сотрудником польского отделения китайской компании Huawei.