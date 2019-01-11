Пекин выразил озабоченность в связи с арестом гражданина КНР в Польше

Министерство иностранных дел Китая выразило озабоченность после ареста в Польше китайского гражданина по подозрению в шпионаже.

«Китайская сторона выражает глубокую озабоченность в связи с этим. Мы призываем эту страну урегулировать вопрос в соответствии с законом, гарантировать законные права вовлечённого лица», — приводит заявление МИД Китая РИА Новости.

Ранее польский телеканал TVP сообщил, что власти страны задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и в работе на китайскую разведку.

Как отмечается, гражданин КНР является сотрудником польского отделения китайской компании Huawei.