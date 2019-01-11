Власти Польши подозревают сотрудника Huawei в шпионаже

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Польские власти задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и работе на китайскую разведку, сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на Агентство внутренней безопасности.
Власти Польши подозревают сотрудника Huawei в шпионаже
  • Reuters

Как отмечается, задержаны работник польского отделения китайской компании Huawei Вейцзин В. и бывший высокопоставленный сотрудник польского Агентства внутренней безопасности Пётр Д.

По данным телеканала, если вина будет доказана, подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники посольства КНР в Польше уже обратились с просьбой разрешить связаться с задержанным китайским гражданином, говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Польше по подозрению в шпионаже арестован китайский бизнесмен.

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