В Госдуме оценили заявление Трампа об улучшении отношений между Россией и США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтону и Москве удастся наладить отношения.

По его словам, Трамп хочет улучшения отношений с Россией, как человек и бизнесмен.

«До выборов и после окончания его срока он и правда будет это делать. Поэтому он, как хороший руководитель, эффективный для американцев президент, не должен сжигать мосты. В череде всех заявлений, которые Трамп должен делать ежегодно... находится это. Такие высказывания от него периодически звучат, дабы подтвердить, что он верен слову, данному во время предвыборной кампании, и когда-нибудь, может быть, поладит с Россией», — сказал депутат.

Шерин также отметил, что «стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном не находится ни в экономических, ни в геополитических интересах США».

Ранее Трамп заявил, что однажды Вашингтону и Москве удастся наладить отношения.

Также президент отметил, что «был гораздо жёстче с Россией, чем (бывшие президенты США. — RT) Обама, Буш или Клинтон».