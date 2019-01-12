Эксперт прокомментировал заявление Трампа об отношениях между Россией и США

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтону и Москве удастся наладить отношения.

«Трамп хочет сказать, что пока ему не удаётся наладить отношения с Россией, потому что у него всё сложно с конгрессом, который ограничивал и продолжает ограничивать полномочия президента. Несмотря на то что Дональд Трамп обещал в ходе предвыборной кампании улучшить отношения с Россией, это стало тем самым пунктом, выполнить который не в его силах», — сказал он.

По словам эксперта, «пункт о нормализации отношений с Москвой Дональд Трамп, скорее всего, отложит на свой следующий президентский срок».

«Понятно, что конгресс и демократы головы сложат, чтобы он не смог ни баллотироваться, ни тем более быть избранным. И русский вопрос для них является принципиальным потому, что это, пожалуй, единственное слабое место действующего президента, за которое они его будут таскать по судам, нагнетая ситуацию вокруг предполагаемого импичмента», — заключил Мухин.

Ранее Трамп заявил, что однажды Вашингтону и Москве удастся наладить отношения.

Также президент отметил, что «был гораздо жёстче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон».