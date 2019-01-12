Трамп прокомментировал статью NYT о расследовании ФБР его связей с Россией

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о негласном расследовании ФБР его связей с Россией.
Трамп прокомментировал статью NYT о расследовании ФБР его связей с Россией
  • Reuters

«Только что узнал от провальной The New York Times, что коррумпированные бывшие руководители ФБР, почти уволенные или вынужденные оставить Бюро по очень плохим причинам, начали расследование против меня — без причины, без доказательств после увольнения (директора ФБР) лжеца Джеймса Коми. Абсолютная аморальность!» — написал Трамп в Twitter.

Также Трамп назвал увольнение Коми с поста директора ФБР великим днём для США, а его самого — «нечестным копом».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ФБР в 2017 году начало проверку, мог ли Трамп «работать на Москву» против интересов Вашингтона.

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