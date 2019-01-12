СМИ: 12 человек получили серьёзные ранения при взрыве в Париже

В результате взрыва в булочной в девятом округе Парижа серьёзно пострадали 12 человек.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на сотрудника пожарной службы города Эрика Мулена.

«12 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, из них трое — пожарные», — заявил Мулен.

Ранее мощный взрыв произошёл в одном из зданий в центре Парижа. Как отмечал BFMTV, инцидент произошёл в булочной на улице Тревиз, пострадали более 20 человек.

По имеющимся данным, причиной могла стать утечка газа.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в центре Парижа.