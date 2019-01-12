В Совфеде оценили новый рекорд продолжительности шатдауна в США

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал приостановку работы правительства США из-за отсутствия бюджета, которая побила исторический рекорд по продолжительности.
В Совфеде оценили новый рекорд продолжительности шатдауна в США
  • РИА Новости

«Я думаю, это было ожидаемо. Сам приход Дональда Трампа к власти предполагал такое развитие событий. Мы помним, какое там было противостояние между республиканцами и демократами. Тем более сейчас последние контролируют палату представителей, которая утверждает бюджет», — сказал он.

Сенатор также отметил, что «Трамп, скорее всего, пойдёт по пути объявления в Соединённых Штатах чрезвычайного положения».

«Тогда он сможет воспользоваться финансированием, которое у него осталось по линии оборонного ведомства. Там в резерве есть около $14 млрд, то есть значительно больше той суммы, которую он запрашивал», — считает Джабаров.

Ранее шатдаун в Соединённых Штатах побил исторический рекорд продолжительности.

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