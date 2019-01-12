Эксперт прокомментировал новый рекорд продолжительности шатдауна в США

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в разговоре с RT прокомментировал приостановку работы правительства в США из-за отсутствия бюджета, которая побила исторический рекорд по продолжительности шатдауна.
Эксперт прокомментировал новый рекорд продолжительности шатдауна в США
  • AFP
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Шатдаун случается тогда, когда у сторон не получается согласовать бюджет, Республиканская и Демократическая партии не могут прийти к компромиссу. Эта ситуация не является уникальной, но и не была частой. Раньше демократы и республиканцы могли договориться. Сейчас же между ними начался серьёзный антагонизм, потому что идёт радикализация американского общества, а вместе с ним и партий. При Трампе всё это обострилось, демократы ведут против него войну, не готовы к компромиссам», — сказал он.

Мирзаян отметил, что в настоящий момент для демократов на первом месте стоит «не благополучие американских граждан, а избавление от президента».

«Так что они упёрлись с одной стороны, Дональд Трамп с другой. В этой ситуации все пошли на принцип и не просто не смогли договориться, а начинают апеллировать к электорату, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Скорее всего, возможно, в обозримой перспективе, какой-то компромисс будет достигнут, но сама по себе упёртая принципиальность обеих сторон привела к тому, что шатдаун идёт такое долгое время», — заключил эксперт.

Ранее шатдаун в Соединённых Штатах побил исторический рекорд продолжительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить