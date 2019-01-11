США заявили о готовности обсудить с Россией безопасность курдов в САР
- Reuters
«Знаете, курды находятся в очень трудном положении... и мы должны убедиться, что они не пострадают. Об этом мы и ведём переговоры с турками. Мы также обсудим это с русскими, если понадобится», — сказал он в беседе с журналистом Хью Хьюиттом.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео поддержал возможность участия властей САР в политическом процессе.
Также сирийские курды потребовали от Соединённых Штатов разъяснений относительно решения Белого дома вывести американские войска с территории САР.