Сирийские курды потребовали от США разъяснений по выводу войск из САР

Сирийские курды потребовали от Соединённых Штатов разъяснений относительно решения Белого дома вывести американские войска с территории САР.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, официальные представители курдов не были проинформированы о каких-либо изменениях позиций США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод американских войск из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.