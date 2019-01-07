Сирийские курды потребовали от США разъяснений по выводу войск из САР
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, официальные представители курдов не были проинформированы о каких-либо изменениях позиций США.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод американских войск из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.