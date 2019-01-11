Помпео поддерживает возможность участия властей САР в политическом процессе

Госсекретарь США Майк Помпео приветствует возможность участия правительства лидера САР Башара Асада в процессе сирийского урегулирования.

«Мы очень надеемся, что мы заставим действующие силы в регионе, русских и иранцев, сесть за стол вместе с режимом и всеми другими заинтересованными сторонами, которые обсудят, как должна выглядеть политическая структура в стране после гражданской войны», — сказал он в интервью Fox News.

Ранее Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп готов снова начать военные действия США в Сирии, однако Вашингтон надеется, что этого делать не придётся.