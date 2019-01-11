В Германии эвакуировали несколько земельных судов после угроз о терактах

Земельные суды нескольких городов Германии были эвакуированы в пятницу, 11 января, после полученных по электронной почте анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщает Deutsche Welle. Все угрозы оказались ложными.

Эвакуация была проведена в земельных судах Потсдама, Магдебурга, Эрфурта, Висбадена и Киля.

Сообщается, что в Потсдаме эвакуация коснулась 200 человек, а в Эрфурте были эвакуированы 30 сотрудников государственного учреждения.

По данным полиции Магдебурга, аноним угрожал совершить «теракт на федеральном уровне».

В ходе проверки и обследования территорий со служебными собаками бомбы не были обнаружены.

Ожидается, что вскоре работа всех учреждений будет возобновлена.