В Германии эвакуировали несколько земельных судов после угроз о терактах

Короткая ссылка
Земельные суды нескольких городов Германии были эвакуированы в пятницу, 11 января, после полученных по электронной почте анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщает Deutsche Welle. Все угрозы оказались ложными.
В Германии эвакуировали несколько земельных судов после угроз о терактах
  • Gettyimages.ru

Эвакуация была проведена в земельных судах Потсдама, Магдебурга, Эрфурта, Висбадена и Киля. 

Сообщается, что в Потсдаме эвакуация коснулась 200 человек, а в Эрфурте были эвакуированы 30 сотрудников государственного учреждения.

По данным полиции Магдебурга, аноним угрожал совершить «теракт на федеральном уровне».

В ходе проверки и обследования территорий со служебными собаками бомбы не были обнаружены.

Ожидается, что вскоре работа всех учреждений будет возобновлена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить