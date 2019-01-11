В Германии эвакуировали несколько земельных судов после угроз о терактах
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Эвакуация была проведена в земельных судах Потсдама, Магдебурга, Эрфурта, Висбадена и Киля.
Сообщается, что в Потсдаме эвакуация коснулась 200 человек, а в Эрфурте были эвакуированы 30 сотрудников государственного учреждения.
По данным полиции Магдебурга, аноним угрожал совершить «теракт на федеральном уровне».
В ходе проверки и обследования территорий со служебными собаками бомбы не были обнаружены.
Ожидается, что вскоре работа всех учреждений будет возобновлена.