Жителю Магнитогорска грозит до восьми лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании дома

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Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит ходатайство об аресте 29-летнего мужчины, который угрожал взорвать дом, передаёт URA.RU.
Жителю Магнитогорска грозит до восьми лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании дома
  • РИА Новости

Данную информацию подтвердила консультант суда Елена Полкунова.

Отмечается, что фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

Инцидент произошёл 8 января.

Ранее «Юга.ру» передавали, что в Краснодарском крае осудили двух женщин за ложные сообщения о бомбе.

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