Жителю Магнитогорска грозит до восьми лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании дома

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит ходатайство об аресте 29-летнего мужчины, который угрожал взорвать дом, передаёт URA.RU.

Данную информацию подтвердила консультант суда Елена Полкунова.

Отмечается, что фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

Инцидент произошёл 8 января.

Ранее «Юга.ру» передавали, что в Краснодарском крае осудили двух женщин за ложные сообщения о бомбе.