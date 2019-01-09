Жителю Магнитогорска грозит до восьми лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании дома
Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит ходатайство об аресте 29-летнего мужчины, который угрожал взорвать дом, передаёт URA.RU.
- РИА Новости
Данную информацию подтвердила консультант суда Елена Полкунова.
Отмечается, что фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.
Инцидент произошёл 8 января.
Ранее «Юга.ру» передавали, что в Краснодарском крае осудили двух женщин за ложные сообщения о бомбе.
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