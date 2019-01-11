В МИД оценили слова главы НАТО о готовности к военным мерам по ДРСМД

Ультимативный тон заявлений НАТО по ДРСМД и высказывания о готовности Североатлантического альянса к военным мерам для решения проблемы тормозят разбор ситуации, заявили в МИД России.

«В Москве с недоумением восприняли высказывания генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью норвежскому телеграфному бюро о том, что НАТО готово к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что выступления генсека альянса преследуют задачу «закамуфлировать мифической российской угрозой очевидное для всех — кризис в самом альянсе», который вызван выходом США из ДРСМД.

«Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о «последнем шансе» для России, как это подчеркнул Йенс Столтенберг, никак не соответствуют заверениям, что спасение этого договора является для стран альянса приоритетом. Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога», — отметили в МИД.

Ранее Столтенберг в интервью норвежскому телеграфному бюро рассказал, что действия, касающиеся соглашения о сокращении вооружений, «могут носить военный характер».

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Рябкова.