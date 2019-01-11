Весельницкая считает предъявленные ей обвинения согласованными с Браудером

Юрист Наталия Весельницкая в беседе с RT выразила уверенность в том, что предъявление ей обвинений в США было согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.

«У меня чёткое ощущение, что это обвинение для того, чтобы запретить мне работать. И работать против Уильяма Браудера. Я абсолютно уверена, что этот запрет — это согласованные действия офиса окружного прокурора Южного округа с Браудером и его коллегами. Поскольку они прекрасно знают, что я веду также против них дела в двух европейских странах, они там вызваны на допрос», — сказала Весельницкая.

По её словам, речь идёт об «использовании механизма государственного влияния и давления на процессуального оппонента».

«Эти действия согласованы между конкретными должностными лицами из офиса Южного округа федерального прокурора и группировкой Браудера, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в других странах против этих людей», — подчеркнула юрист.

Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США. МИД России считает предъявление ей обвинений очередным витком антироссийской кампании Вашингтона.