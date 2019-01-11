Захарова прокомментировала обвинения против Весельницкой

Москва считает предъявление обвинений юристу Наталии Весельницкой очередным витком антироссийской кампании Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на новый виток антироссийской кампании в США. На сей раз американские правоохранительные органы высказали ряд абсолютно заряженных в традиционно русофобской окраске заявлений в связи с ситуацией вокруг нашей соотечественницы Наталии Весельницкой», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, в США уже вышло в привычку «возбуждать уголовные дела с непонятными претензиями к российским гражданам».

Дипломат подчеркнула, что Москва не собирается мириться с этим и ожидает от Вашингтона чётких и внятных объяснений.

Наталия Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США.