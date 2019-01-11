Захарова прокомментировала обвинения против Весельницкой
- РИА Новости
«Обратили внимание на новый виток антироссийской кампании в США. На сей раз американские правоохранительные органы высказали ряд абсолютно заряженных в традиционно русофобской окраске заявлений в связи с ситуацией вокруг нашей соотечественницы Наталии Весельницкой», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, в США уже вышло в привычку «возбуждать уголовные дела с непонятными претензиями к российским гражданам».
Дипломат подчеркнула, что Москва не собирается мириться с этим и ожидает от Вашингтона чётких и внятных объяснений.
Наталия Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США.