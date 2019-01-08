В США юриста Весельницкую обвиняют в воспрепятствовании правосудию

Юрист Наталия Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в обвинительном заключении.

Отмечается, что речь идёт о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding.

В документе говорится, что Весельницкая сотрудничала с прокуратурой России, которая прислала в суд ответ, благоприятствующий обвиняемому.

При этом юрист принадлежала к защите, соответственно, «сотрудничество с высокопоставленным российским прокурором» является «сознательным воспрепятствованием правосудию».

Адвокат Наталия Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital, стала известна после того, как в середине июля 2017 года издание The New York Times сообщило, что Трамп-младший провёл с ней встречу, чтобы получить якобы компрометирующие данные о Хиллари Клинтон.

Весельницкая в разговоре с RT впоследствии назвала «голливудским сценарием» историю с её встречей с сыном президента США.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы обеспокоен в связи со встречей его сына Дональда Трампа — младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой.