МИД России подтвердил предъявление Уилану обвинения в шпионаже

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что задержанному в России Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
МИД России подтвердил предъявление Уилану обвинения в шпионаже
  • Reuters

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России, то есть в шпионаже», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что речь об обмене Уилана на арестованных за границей россиян не идёт, американца ждёт суд.

Ранее стало известно, что у Пола Уилана есть сразу три гражданства: американскоебританское и ирландское.

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.

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