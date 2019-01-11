МИД России подтвердил предъявление Уилану обвинения в шпионаже
- Reuters
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России, то есть в шпионаже», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что речь об обмене Уилана на арестованных за границей россиян не идёт, американца ждёт суд.
Ранее стало известно, что у Пола Уилана есть сразу три гражданства: американское, британское и ирландское.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина.