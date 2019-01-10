МИД Перу сообщил об отзыве из Венесуэлы для консультаций временного поверенного

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Министерство иностранных дел Перу сообщило об отзыве для консультаций временного поверенного из Венесуэлы после начала нового срока Николаса Мадуро на посту президента страны.
МИД Перу сообщил об отзыве из Венесуэлы для консультаций временного поверенного
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Поверенная в делах посольства Перу в Венесуэле первый секретарь Роза Альварес Нуньес отозвана для консультаций в Лиму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с этим в Перу подтвердили ограничение на въезд на свою территорию Николасу Мадуро и 100 лицам, связанным с его правительством, а также ряд экономических ограничений в отношении Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

Вскоре после этого стало известно, что Парагвай разрывает отношения с Венесуэлой, а Организация американских государств отказывается признавать новый президентский срок Мадуро.

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