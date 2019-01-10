В Совфеде оценили предложение прекращать партнёрство США и России на время выборов

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Анна Лушникова
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT предложение члена палаты представителей США Дона Бэкона прекращать сотрудничество с Россией на время выборов в Соединённых Штатах.
В Совфеде оценили предложение прекращать партнёрство США и России на время выборов
  • РИА Новости

«Отсутствие демократических принципов и непрозрачность выборной системы США в очередной раз были продемонстрированы федеральным судом округа Колумбия, который принял решение о продлении срока работы комиссии Мюллера по так называемому российскому вмешательству в президентские выборы. Избирателей пытаются не просто отвлечь от истинных проблем, но и развлечь отработанным шоу «Эти плохие русские», — сказала она.

По мнению сенатора, ярким примером действий США является существующая в некоторых штатах угроза ареста иностранных граждан, присутствующих на территории избирательных участков и в нескольких десятках метров от них во время президентских выборов.

«Порочная американская практика двойных стандартов расползается и в системе выборов его сателлитов. Так, официальный Киев определил не регистрировать наблюдателей из Российской Федерации в период предстоящих президентских выборов. Более того, принято беспрецедентное решение закрыть все избирательные участки на территории России», — заключила Ковитиди.

Ранее член палаты представителей США Дон Бэкон предложил прекращать сотрудничество с Россией на время выборов в Соединённых Штатах.

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