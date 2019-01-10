Эксперт оценил предложение прекращать партнёрство США и России на время выборов

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал RT предложение члена палаты представителей США Дона Бэкона прекращать сотрудничество с Россией на время выборов в Соединённых Штатах.

«Такие высказывания возможны только для того, чтобы набрать определённые предвыборные очки на разногласиях Соединённых Штатов и России. А в реальности мы видим, что буквально вчера поступил запрос к космическому агентству России с тем, чтобы разработать ракету «Союз» нового типа, которая смогла бы поставлять экипажи и грузы на Луну», — сказал он.

По словам эксперта, «когда есть определённые механизмы сотрудничества между странами, делать подобные заявления крайне невыгодно».

«Дело в том, что на данный момент градус русофобии в Америке высок и определённые игроки хотят на этом заработать. Это абсолютно личная инициатива, она не идёт в русле развития с партийными движениями в Штатах», — заключил Судаков.

Ранее член палаты представителей США Дон Бэкон предложил прекращать сотрудничество с Россией на время выборов в Соединённых Штатах.