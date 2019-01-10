В США предложили прекращать сотрудничество с Россией на время выборов

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Член палаты представителей США Дон Бэкон предложил прекращать сотрудничество с Россией на время выборов в Соединённых Штатах.
В США предложили прекращать сотрудничество с Россией на время выборов
  • Reuters

«Мы вообще не должны сотрудничать с Россией, когда речь идёт о наших выборах. Точка», — сказал он в эфире The Hill.

Ранее сообщалось, что федеральный суд округа Колумбия в США принял решение продлить срок работы комиссии Мюллера по «российскому вмешательству» в президентские выборы.

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