В США предложили прекращать сотрудничество с Россией на время выборов

Член палаты представителей США Дон Бэкон предложил прекращать сотрудничество с Россией на время выборов в Соединённых Штатах.

«Мы вообще не должны сотрудничать с Россией, когда речь идёт о наших выборах. Точка», — сказал он в эфире The Hill.

Rep. Don Bacon: "We shouldn't be cooperating with Russia at all when it comes to our elections. Period." https://t.co/gLaDKcLQAvpic.twitter.com/JnzdMYOPVR — The Hill (@thehill) 10 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что федеральный суд округа Колумбия в США принял решение продлить срок работы комиссии Мюллера по «российскому вмешательству» в президентские выборы.