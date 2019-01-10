В Британии задержан водитель, перевозивший в грузовике 27 мигрантов

Сотрудники иммиграционной службы британского графства Стаффордшир арестовали 42-летнего водителя грузовика, в котором находились 27 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что полиция остановила автомобиль на трассе М6 вечером 9 января, при этом дорога на данном участке была заблокирована в обоих направлениях на несколько часов.

На место происшествия были вызваны работники медицинских служб, которые осмотрели находившихся в грузовике мигрантов и передали их сотрудникам иммиграционной службы для дальнейшего разбирательства.

По сведениям очевидцев, полиция останавливала и осматривала несколько грузовиков, что привело к серьёзному затору на данном участке.

Во время операции сотрудники спецслужб отказывались комментировать ситуацию, однако позже заместитель начальника полиции Ник Бейкер поблагодарил автовладельцев «за терпение и содействие».

3 января сообщалось о задержании в Манчестере двух лиц по подозрению в организации незаконной переправки мигрантов через пролив Ла-Манш.