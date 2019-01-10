В Британии задержан водитель, перевозивший в грузовике 27 мигрантов

Короткая ссылка
Сотрудники иммиграционной службы британского графства Стаффордшир арестовали 42-летнего водителя грузовика, в котором находились 27 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Sky News.
В Британии задержан водитель, перевозивший в грузовике 27 мигрантов
  • ©Andrew Mccaren
  • globallookpress.com

Отмечается, что полиция остановила автомобиль на трассе М6 вечером 9 января, при этом дорога на данном участке была заблокирована в обоих направлениях на несколько часов.

На место происшествия были вызваны работники медицинских служб, которые осмотрели находившихся в грузовике мигрантов и передали их сотрудникам иммиграционной службы для дальнейшего разбирательства.

По сведениям очевидцев, полиция останавливала и осматривала несколько грузовиков, что привело к серьёзному затору на данном участке. 

Во время операции сотрудники спецслужб отказывались комментировать ситуацию, однако позже заместитель начальника полиции Ник Бейкер поблагодарил автовладельцев «за терпение и содействие».

3 января сообщалось о задержании в Манчестере двух лиц по подозрению в организации незаконной переправки мигрантов через пролив Ла-Манш

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить