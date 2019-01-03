В Британии двоих задержали за переправку мигрантов через Ла-Манш

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В Великобритании двух человек задержали по подозрению в организации незаконной переправки мигрантов через пролив Ла-Манш.

Об этом сообщили в Национальном криминальном агентстве Великобритании (NCA).

«Сегодня вечером (2 января 2019 года) сотрудники NCA арестовали 33-летнего гражданина Ирана и 24-летнего британца в Манчестере по подозрению в организации незаконной переправки мигрантов через пролив Ла-Манш в Великобританию», — заявили в ведомстве.

В сентябре 2018 года сообщалось, что британский министр по вопросам иммиграции Роберт Гудвилл заявил, что в этом месяце Соединённое Королевство начнёт строительство 4-х метровой стены во французском Кале для защиты от нелегальных мигрантов.

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