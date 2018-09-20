Туск заявил, что страны ЕС не достигли соглашения по мигрантам

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны Евросоюза не достигли соглашения по миграции на неформальном саммите ЕС в австрийском Зальцбурге.
Туск заявил, что страны ЕС не достигли соглашения по мигрантам
  • ©Ye Pingfan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы не достигли соглашения по всем вопросам, но мы согласны в отношении нашей главной цели — сокращения потока мигрантов в Европу», — приводит ТАСС слова Туска.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миграционный вопрос будет рассмотрен на отдельном неофициальном саммите лидеров 27 стран ЕС в Зальцбурге.

Накануне сообщалось, что Туск намерен в середине ноября созвать экстренный саммит стран ЕС, посвящённый переговорам по выходу Британии из Евросоюза.

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