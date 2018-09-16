В Зальцбурге пройдёт неофициальный саммит ЕС по вопросу миграции

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миграционный вопрос будет рассмотрен на отдельном неофициальном саммите лидеров 27 стран ЕС. Об этом передаёт РИА Новости.
В Зальцбурге пройдёт неофициальный саммит ЕС по вопросу миграции
  • ©David Cliff
  • globallookpress.com

«Мы договорились о встрече, потому что на этой неделе в среду и четверг (19 и 20 сентября. — RT) у нас будет неформальный саммит в Зальцбурге, и мы хотим обсудить повестку... Тема миграции остаётся очень важной. Мы разделяем основные подходы австрийского председательства (в Совете ЕС), а именно то, что нам нужно позаботиться о защите внешних границ, Жан-Клод Юнкер сделал тут далекоидущие предложения, которые я весьма приветствую», — отметила Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что особенное внимание на неофициальном саммите будет уделено Африке и другим странам, откуда прибывают мигранты.

Меркель считает, что подобная встреча глав государств и правительств послужит ареной, «очень удобной для ведения такой дискуссии». Главное, по её словам, что на саммите присутствующие смогут «обменяться мнениями».

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер назвал миграционный вопрос корнем всех политических проблем в Германии

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