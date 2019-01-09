В Испании задержаны подозреваемые в контрабанде мигрантов

Правоохранительные органы Испании задержали банду контрабандистов, занимавшихся перевозкой мигрантов из Марокко через Средиземное море.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что каждый мигрант должен был заплатить €2 тыс. Таким образом, с каждой лодки преступники получали около €25 тыс.

В полиции заявили, что группа контрабандистов насчитывала восемь человек.

По оценкам специалистов, с прошлого августа этим путём были перевезены на юг Испании, в Андалусию, более 500 мигрантов, которых затем развозили на грузовиках.

Как сообщает агентство Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс», в прошлом году в Испании было зафиксировано 57 000 подобных случаев незаконного пересечения границы мигрантами, что в два раза превышает показатели 2017 года.

Ранее сообщалось, что власти Мексики приняли решение закрыть одно из убежищ для мигрантов в Тихуане, на границе с США.