Эксперт оценил ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что он приложит усилия для результативной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Ситуация достаточно сложная. Китай, Южная Корея и Япония заинтересованы в денуклеаризации Северной Кореи, потому что она создаёт определённую угрозу и для них. Но для этого они должны добиться некой взаимности от Трампа, что представляется сложным и неопределённым. Как поведёт себя американский президент, совершенно неочевидно. Обычно он не учитывает такого рода просьбы и опасения, а старается извлечь из ситуации максимум», — отметил эксперт.

Брутер упомянул, что пока именно в таком ключе Трамп и поступает в отношении Северной Кореи, «но проблема ещё не требовала от него окончательных и сложных решений».

«Он ещё может играть по ситуации. После встречи с Ким Чен Ыном, если она состоится, это будет уже невозможно, ему придётся идти на какие-то достаточно серьёзные уступки. Насколько он к этому готов, непонятно. Мне кажется, что скорее нет, чем да, особенно учитывая внутриполитическую ситуацию в США и шатдаун. Дональд Трамп будет стараться извлечь больше, чем ситуация позволяет. Это делает встречу достаточно сложной», — заключил он.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит придерживаться политики денуклеаризации Корейского полуострова.