СМИ сообщили о прошедших в США испытаниях гиперзвуковых снарядов

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Американский миноносец USS Dewey летом прошлого года в рамках испытаний выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартного палубного орудия.
СМИ сообщили о прошедших в США испытаниях гиперзвуковых снарядов
  • © US Navy

Об этом пишет USNI News, ссылаясь на чиновников, которые осведомлены о проведении тестов.

Как указывается, испытания стали частью исследований, «доказывающих, что ВМС может превратить палубное орудие возрастом более 40 лет в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и крупных беспилотных летательных аппаратов».

По данным издания, испытанные снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

Осенью 2018 года в Пентагоне заявили, что американская сторона намерена осуществить запуски гиперзвукового оружия «раньше и чаще», чем ожидалось. 

Это заявление RT прокомментировали в Государственной думе

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