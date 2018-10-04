В Госдуме ответили на заявление США о намерении запустить гиперзвуковое оружие

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление первого замминистра обороны Соединённых Штатов Патрика Шанахана о намерении запустить гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось.
В Госдуме ответили на заявление США о намерении запустить гиперзвуковое оружие
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«В этом заявлении присутствует сильный элемент блефа. Но не важно, есть у них такое оружие или его нет, это всё равно никоим образом не повлияет на мировую ситуацию. США постоянно будут заниматься подобными заявлениями, так называемым психологическим и информационным воздействием. Штаты пытаются пугать, вводят санкции, организовывают провокации», — заявил депутат.

Шерин также отметил, что России необходимо показывать свою силу, «потому что у американцев сейчас разнузданное и некорректное отношение к нашей стране».

Ранее в США сообщили, что намерены осуществить запуск гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось.

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