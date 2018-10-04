В Госдуме ответили на заявление США о намерении запустить гиперзвуковое оружие

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление первого замминистра обороны Соединённых Штатов Патрика Шанахана о намерении запустить гиперзвуковое оружие раньше, чем ожидалось.

«В этом заявлении присутствует сильный элемент блефа. Но не важно, есть у них такое оружие или его нет, это всё равно никоим образом не повлияет на мировую ситуацию. США постоянно будут заниматься подобными заявлениями, так называемым психологическим и информационным воздействием. Штаты пытаются пугать, вводят санкции, организовывают провокации», — заявил депутат.

Шерин также отметил, что России необходимо показывать свою силу, «потому что у американцев сейчас разнузданное и некорректное отношение к нашей стране».

Ранее в США сообщили, что намерены осуществить запуск гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось.