Handelsblatt: США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»

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Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что данные меры могут быть нацелены на компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода, — швейцарскую группу Allseas и итальянскую Saipem.

Издание также указывает, что правительство ФРГ «с обеспокоенностью» рассматривает попытки Соединённых Штатов помешать строительству «Северного потока — 2» и пытается оказать влияние на Вашингтон различными способами.

Ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в интервью газете «Известия» прокомментировал мнение своего американского коллеги Пита Хукстры о проекте «Северный поток — 2».

В сентябре американский лидер Дональд Трамп отметил, что Германия станет полностью зависимой от России в сфере энергетики, если не изменит свою политику относительно газопровода.

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