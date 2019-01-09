Трамп встретится с лидерами конгресса в Белом доме 9 января

Президент США Дональд Трамп в ходе телевизионного обращения к нации заявил, что пригласил лидеров американского конгресса в Белый дом в среду, 9 января, для урегулирования проблемы обеспечения безопасности на южной границе страны.

«Единственным решением (кризиса на границе. — RT) стало бы одобрение демократами закона, который защищал бы наши границы и восстановил бы работу правительства. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра, чтобы сделать это», — уточнил он.

22 декабря в США произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Трамп требует выделить более $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, однако демократы, получившие большинство в палате представителей после промежуточных выборов в ноябре 2018 года, выступают против этого.