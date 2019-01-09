В посольстве России рассказали о местонахождении арестованного властями США Макаренко

В посольстве России в США рассказали о местонахождении арестованного американской стороной россиянина Дмитрия Макаренко, а также о работе, которую ведут дипломаты для оказания необходимой помощи соотечественнику.

«Россиянин содержится в тюрьме города Гонолулу, штат Гавайи, в ожидании этапирования в город Майами, штат Флорида, где состоится судебное заседание по его делу», — указывается в тексте, опубликованном на официальной странице дипмиссии «ВКонтакте».

В настоящее время дипломаты пытаются добиться получения консульского доступа к соотечественнику для оказания любой необходимой ему помощи.

Ранее стало известно, что агенты ФБР США задержали Макаренко в городе Сайпан на Северных Марианских островах. По данным российского посольства, его подозревают в попытке экспорта военной техники и отмывании денег.

В МИД России заявили, что американская сторона не уведомила Москву о факте задержания мужчины в надлежащий срок.