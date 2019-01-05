Задержанный на Сайпане россиянин Макаренко этапирован во Флориду

В Министерстве иностранных дел России подтвердили сообщения об аресте россиянина на Северных Марианских островах сотрудниками ФБР. При этом в российском ведомстве отметили, что власти США не уведомили Россию о факте задержания в надлежащий срок.

Как отмечается, Дмитрий Викторович Макаренко 1979 года рождения прибыл на остров Сайпан 29 декабря 2018 года вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями.

«Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта. При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Вашингтон в нарушение двусторонней Консульской конвенции не уведомил Москву о факте задержания россиянина в надлежащий трёхдневный срок.

«Такое происходит не в первый раз. Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму», — подчеркнули в ведомстве.

По имеющимся данным, Макаренко этапирован во Флориду. Посольство России продолжает добиваться консульского доступа к нему.

«Требуем от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России», — заключили в МИД.

Ранее стало известно, что россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах.