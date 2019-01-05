Задержанный на Сайпане россиянин Макаренко этапирован во Флориду

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России подтвердили сообщения об аресте россиянина на Северных Марианских островах сотрудниками ФБР. При этом в российском ведомстве отметили, что власти США не уведомили Россию о факте задержания в надлежащий срок.
Задержанный на Сайпане россиянин Макаренко этапирован во Флориду
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как отмечается, Дмитрий Викторович Макаренко 1979 года рождения прибыл на остров Сайпан 29 декабря 2018 года вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями.

«Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта. При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Вашингтон в нарушение двусторонней Консульской конвенции не уведомил Москву о факте задержания россиянина в надлежащий трёхдневный срок.

«Такое происходит не в первый раз. Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму», — подчеркнули в ведомстве.

По имеющимся данным, Макаренко этапирован во Флориду. Посольство России продолжает добиваться консульского доступа к нему.

«Требуем от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России», — заключили в МИД.

Ранее стало известно, что россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить