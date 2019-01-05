Россиянина задержали по запросу США на Северных Марианских островах

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Агенты ФБР арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко в городе Сайпан на Северных Марианских островах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе США.

Отмечается, что его арестовали на основании ордера, который выдал суд Южного района Флориды в июне 2017 года.

«Правонарушение кратко описывается так: сговор с целью вывоза оборонной продукции без лицензии… и отмывание денег», — говорится в ордере.

Отмечается, что Макаренко обвиняют в восьми преступных эпизодов, за которые ему в совокупности грозит до 45 лет тюрьмы.

31 декабря он предстал перед местным судом, который принял решение арестовать его и передать дальнейшее рассмотрение деля в суд Флориды, по запросу которого он был задержан.

В августе 2018 года генеральное консульство России в Нью-Йорке заявило, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали четырёх россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

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