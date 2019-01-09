Новым главой аппарата Пентагона стал Эрик Чунинг

Новым главой аппарата Министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини назначен Эрик Чунинг.

Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

«Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Суини ушёл в отставку, заявив, что намерен вернуться в бизнес.

Пентагон также покинули глава ведомства Джеймс Мэттис, спецпредставитель по борьбе с «Исламским государством»* Бретт Макгёрк и пресс-секретарь Дана Уайт.

Подробнее о кадровых изменениях в министерстве — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.