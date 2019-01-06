Эксперт прокомментировал уход в отставку главы аппарата Пентагона

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Марина Тищенко
Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT прокомментировал уход в отставку главы аппарата Министерства обороны США контр-адмирала Кевина Суини.
Эксперт прокомментировал уход в отставку главы аппарата Пентагона
  • Reuters

«Эта чехарда в администрации Трампа была, есть и будет. У Трампа до сих пор очень мало людей, на которых он может опереться. Он может положиться только на свою дочь и зятя, все остальные — люди приходящие», — отмечает он.

При этом Трамп и сам легко увольняет людей, если они не оправдали его надежд, считает американист.

«Он победил не только демократов, но и фактически аппарат собственной республиканской партии, с тех пор ему мало на кого можно опереться. И в случае, когда он чувствует, что люди его предают или не соответствуют его ожиданиям, он расстаётся с ними очень легко. Примером может быть Рекс Тиллерсон, который узнал, что он больше не госсекретарь, из СМИ, а не от самого Трампа», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что уходит в отставку.

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