Эксперт прокомментировал уход в отставку главы аппарата Пентагона

Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT прокомментировал уход в отставку главы аппарата Министерства обороны США контр-адмирала Кевина Суини.

«Эта чехарда в администрации Трампа была, есть и будет. У Трампа до сих пор очень мало людей, на которых он может опереться. Он может положиться только на свою дочь и зятя, все остальные — люди приходящие», — отмечает он.

При этом Трамп и сам легко увольняет людей, если они не оправдали его надежд, считает американист.

«Он победил не только демократов, но и фактически аппарат собственной республиканской партии, с тех пор ему мало на кого можно опереться. И в случае, когда он чувствует, что люди его предают или не соответствуют его ожиданиям, он расстаётся с ними очень легко. Примером может быть Рекс Тиллерсон, который узнал, что он больше не госсекретарь, из СМИ, а не от самого Трампа», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что уходит в отставку.